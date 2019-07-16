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Siyah-Beyazlılar, ’li kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Boyd için eski kulübü Guimares’e 2.4 milyon Euro ödenecek. Yıldız oyuncu da yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Tyler Boyd Beşiktaş’ta
Beşiktaş transferini resmen açıkladı... Siyah-Beyazlılar dün saat 19.03'te Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu. , 24 yaşındaki kanat oyuncusu için eski kulübü Vitoria Guimares'e 1 milyon Euro'su peşin olmak üzere 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan Portekiz ekibine %20 pay verilecek. 4 yıllık imza atan 'li Tyler Boyd ise senelik 1 milyon Euro kazanacak.

SÜPER LİG'İ TANIYOR
Boyd geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasını giymişti. 24 yaşındaki oyuncu 'de 14 maçta 6 kez rakip fileleri sarsmıştı.

​ATINÇ NUKAN GERİ DÖNÜYOR
, bonservisi elinde olan eski futbolcusu 'ı yeniden kadrosuna katıyor. Kartal'ın genç stoperle yıllık 260 bin Euro'ya anlaştığı öğrenildi.

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