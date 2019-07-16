Tyler Boyd Beşiktaş’ta

Beşiktaş Tyler Boyd transferini resmen açıkladı... Siyah-Beyazlılar dün saat 19.03'te Boyd ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Kartal, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için eski kulübü Vitoria Guimares'e 1 milyon Euro'su peşin olmak üzere 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan Portekiz ekibine %20 pay verilecek. 4 yıllık imza atan ABD'li Tyler Boyd ise senelik 1 milyon Euro kazanacak.
SÜPER LİG'İ TANIYOR
Boyd geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasını giymişti. 24 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de 14 maçta 6 kez rakip fileleri sarsmıştı.
ATINÇ NUKAN GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski futbolcusu Atınç Nukan'ı yeniden kadrosuna katıyor. Kartal'ın genç stoperle yıllık 260 bin Euro'ya anlaştığı öğrenildi.
SÜPER LİG'İ TANIYOR
Boyd geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasını giymişti. 24 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de 14 maçta 6 kez rakip fileleri sarsmıştı.
ATINÇ NUKAN GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş, bonservisi elinde olan eski futbolcusu Atınç Nukan'ı yeniden kadrosuna katıyor. Kartal'ın genç stoperle yıllık 260 bin Euro'ya anlaştığı öğrenildi.
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