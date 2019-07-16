Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota Almanya'ya döndü... Uzun süre peşinde olduğu Marcus Berg'in Krasnodar'a gitmesi sonrası alternatif isimlere yönelen Bordo- Mavililer, Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki Bosnalı forvet Vedad Ibisevic ile temasa geçti.
2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
Yönetim Ibisevic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Hertha ile pazarlıklar da kısa sürede başlayacak.
Trabzonspor'un B planı ise bonservisi Hannover'de olan Jonathas.
ADAM SZALAİ DE ÖNERİLDİ
Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşülecek. Bordo-Mavililer'e Hoffenheim forması giyen Adam Szalai de önerildi. Hedef 1 hafta içinde forvet transferini bitirmek.
Yunus Emre SEL
2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
Yönetim Ibisevic'e 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Hertha ile pazarlıklar da kısa sürede başlayacak.
Trabzonspor'un B planı ise bonservisi Hannover'de olan Jonathas.
ADAM SZALAİ DE ÖNERİLDİ
Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşülecek. Bordo-Mavililer'e Hoffenheim forması giyen Adam Szalai de önerildi. Hedef 1 hafta içinde forvet transferini bitirmek.
Yunus Emre SEL
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