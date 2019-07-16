Töre Yeni Malatyaspor’la 1 yıllık sözleşme imzaladı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'la yollarını ayıran Gökhan Töre'yi renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Töre daha önce Beşiktaş'ın yanı sıra Hamburg, R.Kazan ve West Ham formaları da giymişti.