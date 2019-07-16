Sol bekte son aday Rıza Durmisi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia da İtalya'dan geldi. Çizme basını sol bek arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı takımın gündemine Lazio'da forma giyen Riza Durmisi'yi aldığını öne sürdü. Haberde Beşiktaş'ın bu oyuncu için tüm şartları zorladığı iddia edildi.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Beşiktaş'ın Riza Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk satın alma bedeli konusunda ısrarcı davrandığı kaydedildi.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Lazio'nun geçtiğimiz yıl Real Betis'ten 7.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Danimarkalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.
MARSİLYA DA DEVREYE GİRDİ
Bu arada L'Equipe Gazetesi Marsilya'nın da Durmisi'yi transfer etmek istediğini duyurdu. Bu transferde bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Beşiktaş'ın Riza Durmisi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk satın alma bedeli konusunda ısrarcı davrandığı kaydedildi.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Lazio'nun geçtiğimiz yıl Real Betis'ten 7.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Danimarkalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.
MARSİLYA DA DEVREYE GİRDİ
Bu arada L'Equipe Gazetesi Marsilya'nın da Durmisi'yi transfer etmek istediğini duyurdu. Bu transferde bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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