Bugünkü
Takvim

Skrtel’in inadı kırıldı!

Daha önce 2 yıllık sözleşmede direten Skrtel, yıllığı 1.5 milyon ’dan 1+1 yıllık sözleşmeyi her an imzalayabilir.

Skrtel’in inadı kırıldı!
Sezon sonunda sözleşmesi biterek takımdan ayrılan Martin Skrtel ve Neustadter'in yerlerini doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Slovak stoperle yeniden anlaşmak için görüşmelere devam ediyor. İlk etapta Skrtel'in iki yıllık sözleşme inadı kırıldı. Deneyimli stoper 1+1 yıllık sözleşme konusuna artık sıcak bakmaya başladı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Geçen sezon 4.5 milyon Euro alan Slovak stopere Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1.5 milyon Euro civarında olduğu bildirildi. Bu arada İtalyan kulübü Parma'nın da Skrtel'e olan ilgisi devam ediyor. Glasgow Rangers'ın ise pek bir şansı gözükmüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSkrtel’in inadı kırıldı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri