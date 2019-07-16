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Trabzon’un yeni transferi kısa bir tatilin ardından Karadeniz kulübünün yurtdışı kampına katılacak.

Obi Mikel bekleniyor
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadelesini sürdüren Obi Mikel'li Nijerya, yarı finalde Cezayir ile karşı karşıya geldi. , Cezayir'e son dakikada yediği golle 2-1 yenildi. 'un yeni transferi , maçta 90 dakika yedek bekledi. Mikel karşılaşmanın ardından kısa bir tatile çıkacak ve daha sonra Trabzonspor'un yurt dışı kampına katılacak.

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