Obi Mikel bekleniyor

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadelesini sürdüren Obi Mikel'li Nijerya, yarı finalde Cezayir ile karşı karşıya geldi. Nijerya, Cezayir'e son dakikada yediği golle 2-1 yenildi. Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel, maçta 90 dakika yedek bekledi. Mikel karşılaşmanın ardından kısa bir tatile çıkacak ve daha sonra Trabzonspor'un yurt dışı kampına katılacak.
- Spor
- 16.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.