Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı transfer etmek için büyük çaba harcayan Napoli artık son noktaya geldi... İtalyan kulübünün sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Giuntoli'nin Fenerbahçeli mevkidaşı Damien Comolli ile baş başa görüşme yapacağı öğrenildi. Giuntoli, Sarı- Lacivertliler'le bonus ve taksitlendirme konusunda yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye çalışacak. Napoli, Fenerbahçe'ye 3 taksit halinde 15 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklif ediyor. Sarı-Lacivertliler ise peşin 18 milyon Euro istiyor.
- Spor
- 16.07.2019
- Gazete
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