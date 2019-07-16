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Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli bugün ile baş başa görüşecek

Sabah ’a gelmesi beklenen Giuntoli, inde yaşanan taksit ve bonus pürüzlerini çözerek işi bitirmeye çalışacak.

Eljif’i bitirmeye geliyor
'nin genç yıldızı etmek için büyük çaba harcayan artık son noktaya geldi... İtalyan kulübünün sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin bugün 'a gelmesi bekleniyor. Giuntoli'nin Fenerbahçeli mevkidaşı ile baş başa görüşme yapacağı öğrenildi. Giuntoli, Sarı- Lacivertliler'le bonus ve taksitlendirme konusunda yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye çalışacak. Napoli, Fenerbahçe'ye 3 taksit halinde 15 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklif ediyor. Sarı-Lacivertliler ise peşin 18 milyon Euro istiyor.

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