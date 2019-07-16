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’den iddiası!

Çizme’den Onyekuru iddiası!
Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belirsiz olan Henry Onyekuru için İtalya'dan iddia geldi... Çizme basını, Napoli'nin Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Napoli'nin Onyekuru'yu bonservisiyle almak istediği ve bu transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

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