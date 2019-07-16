Bu kez de Mert derbisi

Geçen sezon G.Birliği'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin ezeli rakipleri birbirine düşürdü... Vedat Muriç ve Deniz Türüç konusunda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldız için de savaş başladı.



1 HAFTAYA BİTECEK

Alınan bilgilere göre iki kulüp te Gençlerbirliği'ne resmi teklif yapmış durumda... Hem Fatih Terim'in hem de Ersun Yanal'ın 22 yaşındaki Mert'i mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. En geç 1 hafta içinde genç stoperin transferinin sonuçlanacağı öğrenildi.