Banega’da umut ışığı

Galatasaray'da Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için yeniden umut ışığı belirdi.
KADROSU ŞİŞTİ!
İspanyol ekibi Sevilla, yeni bir orta saha oyuncusunu daha renklerine bağladı. Oliver Torres'i alarak kadrosundaki orta saha rotasyonunu iyici şişiren Sevilla'nın transferi konuşulan Banega için vereceği karar ise merak ediliyor. İspanyol kulübü Galatasaray'ın listesinde yer alan Arjantinli oyuncu için en başından itibaren çelişkili açıklamalar yaptı. İspanyol basını Banega'nın takımdan ayrılabileceğini yazıyor.
KADROSU ŞİŞTİ!
İspanyol ekibi Sevilla, yeni bir orta saha oyuncusunu daha renklerine bağladı. Oliver Torres'i alarak kadrosundaki orta saha rotasyonunu iyici şişiren Sevilla'nın transferi konuşulan Banega için vereceği karar ise merak ediliyor. İspanyol kulübü Galatasaray'ın listesinde yer alan Arjantinli oyuncu için en başından itibaren çelişkili açıklamalar yaptı. İspanyol basını Banega'nın takımdan ayrılabileceğini yazıyor.
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