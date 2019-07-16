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Banega’da umut ışığı

, orta sahaya bir daha yaptı. ’da transferi için umutlar yeniden arttı.

Banega’da umut ışığı
Galatasaray'da orta saha oyuncusu için yeniden umut ışığı belirdi.

KADROSU ŞİŞTİ!
İspanyol ekibi , yeni bir orta saha oyuncusunu daha renklerine bağladı. Oliver Torres'i alarak kadrosundaki orta saha rotasyonunu iyici şişiren Sevilla'nın i konuşulan Banega için vereceği karar ise merak ediliyor. İspanyol kulübü 'ın listesinde yer alan Arjantinli oyuncu için en başından itibaren çelişkili açıklamalar yaptı. İspanyol basını Banega'nın takımdan ayrılabileceğini yazıyor.

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