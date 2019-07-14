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Ya Çağlar ya Hugo! 2 stoperden birini bitirecek

Yönetim stoper mevki için ya da ’dan birini etmek istiyor. Önceliği Çağlar’a veren , Olumsuz yanıt alırsa Hugo’ya yönelecek. Brezilyalı için Fener de devrede...

Ya Çağlar ya Hugo
Kartal stoper ine odaklandı... Yeni sezonda öncelikle savunmayı güvence altına almak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Leicester'lı Çağlar Söyüncü ve Fiorentina'dan Vitor Hugo'dan birini kiralamak istiyor. Her 2 oyuncu için de kulüplerine teklif yapıldığı belirlendi.



TÜRKİYE'DE DÖNMEK İSTİYOR
Daha önce 'ye dönmeye sıcak bakmayan 'nün bu fikrinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Leicester'da geçen sezon 8 maç oynayan Çağlar'ın teklife sıcak baktığı belirtildi.



HUGO İÇİN RAKİP FENERBAHÇE
Beşiktaş'ın diğer stoper adayı olan Vitor Hugo için de 'ye teklif yapıldı. 28 yaşındaki Brezilyalı stopere 'nin de kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

CEVAP BEKLENİYOR
Yönetimin 2 oyuncudan gelecek cevaba odaklandığı öğrenilirken bu transferin yeni haftada bitmesi bekleniyor.

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