Alman orta saha futbolcusu Lewis Holtby, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da tamamlayan Holtby'nin sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı.
Fanatik'in haberine göre 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, havaalanından tesislere doğru hareket etti. Geçtiğimiz sezon 31 resmi müsabakada forma giyen Holtby, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.
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