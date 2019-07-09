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  • 09.07.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 13:50

'i İstanbul'a getirdi!

haberine göre , geçtiğimiz sezon Hamburg forması giyen ve Alman ekibi ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu 'i İstanbul'a getirdi. Holtby'nin havalimanından ayrılarak Beşiktaş tesislerine gittiği belirtildi.

Beşiktaş Alman yıldızı İstanbul'a getirdi!

Alman orta saha futbolcusu , ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da tamamlayan Holtby'nin sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı.

Fanatik'in haberine göre 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, havaalanından tesislere doğru hareket etti. Geçtiğimiz sezon 31 resmi müsabakada forma giyen Holtby, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

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