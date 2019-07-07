G.SARAY için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. France Football'da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco forması giyen Radamel Falcao ile menajerler aracılığıyla görüştüğü belirtildi. Monaco ile 1 yıl sözleşmesi kalan 33 yaşındaki golcünün de ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

MALİYETİ YÜKSEK

Monaco'dan 7 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret alan Falcao'nun transferinin önündeki en büyük engel yüksek maliyeti.