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'da bomba iddia! Falcao yolunda

’da yer alan haberde G.Saray’ın menajerler aracılığıyla Kolombiyalı forvetle görüştüğü belirtildi.

Fransızlar golcü oyuncuyu Cimbom’a yazdı

G.SARAY için 'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. France Football'da yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco forması giyen ile menajerler aracılığıyla görüştüğü belirtildi. Monaco ile 1 yıl sözleşmesi kalan 33 yaşındaki golcünün de ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

MALİYETİ YÜKSEK
Monaco'dan 7 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret alan Falcao'nun transferinin önündeki en büyük engel yüksek maliyeti.

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