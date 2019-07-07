B EŞİKTAŞ transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken Fransız basınından da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Ligue 1'den Ligue 2'ye düşen Caen'da forma giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği öne sürüldü. Ninga geçtiğimiz sezon 8 gol, 3 asistle oynadı.

NANTES DA YAKINDAN İLGİLENİYOR

FRANSIZ basını Beşiktaş'ın Çadlı yıldızı transfer etmek için şartları sonuna kadar zorlayacağını yazarken, "Nantes ve bazı Çin kulüpleri de bu oyuncuyla yakından ilgileniyor" yorumunu yaptı.

YAPILACAK TEKLİF MERAK KONUSU

BEŞİKTAŞ'IN Ninga için yapacağı teklifin merak konusu olduğu vurgulanırken, "Beşiktaş popüler bir ekip. Bu nedenle Ninga için iyi bir tercih olabilir. Bu transfer bu hafta şekillenir" dendi.

3 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

FUTBOL hayatına Montpellier'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu bu takımın formasını 5 sezon giydikten sonra Caen'a transfer oldu. Bu kulüple sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitecek.

MONTPELLİER'DE 5 SEZON OYNADI

NINGA Montpellier'de 5 sezon oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Caen'de forma giydi. 36 maçta 8 gol atan Çad'lı sol açık iyi bir performans göstermesine rağmen takımının düşmesine engel olamadı.