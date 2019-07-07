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i Ninga iddiası

’ın Caen’da oynayan i nabız yokladığı öne sürüldü. Çadlı yıldız geçen sezon 8 gol attı. Ninga ile ’ın da ilgilendiği iddia edildi. ’ın da bu için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü

Kartal'a Ninga iddiası

B EŞİKTAŞ çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken Fransız basınından da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı yönetimin bu sezon Ligue 1'den Ligue 2'ye düşen Caen'da forma giyen Casimir Ninga ile ilgilendiği öne sürüldü. Ninga geçtiğimiz sezon 8 gol, 3 asistle oynadı.

NANTES DA YAKINDAN İLGİLENİYOR
FRANSIZ basını Beşiktaş'ın Çadlı yıldızı transfer etmek i şartları sonuna kadar zorlayacağını yazarken, " ve bazı Çin kulüpleri de bu oyuncuyla yakından ilgileniyor" yorumunu yaptı.

YAPILACAK TEKLİF MERAK KONUSU
BEŞİKTAŞ'IN Ninga için yapacağı teklifin merak konusu olduğu vurgulanırken, " popüler bir ekip. Bu nedenle Ninga için iyi bir tercih olabilir. Bu transfer bu hafta şekillenir" dendi.

3 SENE DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
FUTBOL hayatına Montpellier'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu bu takımın formasını 5 sezon giydikten sonra Caen'a transfer oldu. Bu kulüple sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitecek.

MONTPELLİER'DE 5 SEZON OYNADI
NINGA Montpellier'de 5 sezon oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Caen'de forma giydi. 36 maçta 8 gol atan Çad'lı sol açık iyi bir performans göstermesine rağmen takımının düşmesine engel olamadı.

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