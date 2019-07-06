Merih Demiral Juventus’ta

JUVENTUS Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın transferini resmen açıkladı... İtalyan devi Merih'in Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini ve 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Merih'i geçtiğimiz ocak ayında 7 milyon Euro'ya alan Sassuolo, Milli futbolcudan 7 ay içinde 11 milyon Euro kâr elde etti.