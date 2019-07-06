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İtalyan devi, Milli futbolcuyu 18 milyon Euro’ya ettiğini duyurdu

Merih Demiral Juventus’ta

JUVENTUS Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ini resmen açıkladı... İtalyan devi Merih'in Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini ve 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Merih'i geçtiğimiz ocak ayında 7 milyon Euro'ya alan Sassuolo, Milli futbolcudan 7 ay içinde 11 milyon Euro kâr elde etti.

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