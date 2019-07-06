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Başkanı : 'ye veriyoruz

Başkanı , “ için ile 1.5 milyon Euro’ya anlaşma sağladık” dedi.

Altay’ı Fener’e veriyoruz

FENERBAHÇE uzun süredir uğraştığı genç kaleci Altay Bayındır'ın transferinde de mutlu sona ulaştı. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Biz Fenerbahçe ile 1.5 milyon Euro'ya anlaştık. Fenerbahçe oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

G.SARAY DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Altay Bayındır için Galatasaray'ın da devreye girmesi sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi dün yapılan görüşmede A.Gücü ile anlaştı.

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