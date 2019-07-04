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  • 04.07.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 21:21

Son dakika haberleri... 'i 2 yıllığına kiraladı!

Son dakika haberleri... Kötü bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan transfer bombalarını patlamaya devam ediyor. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray'da forma giyen 'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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