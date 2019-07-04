Son dakika transfer haberleri... Kötü bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan Fenerbahçe transfer bombalarını patlamaya devam ediyor. Sarı lacivertliler daha önce Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'da da top koşturan Garry Rodrigues ile anlaştı. Fenerbahçe ile Garry Rodrigues arasındaki anlaşma 2 yıllık..
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