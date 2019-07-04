Fenerbahçe'de antrenmanına Max Kruse damgası!

Fenerbahçe, Murat Sağlam'ın ardından son olarak Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen Max Kruse'yi transfer ederek bombayı patlatmıştı. Kruse antrenmanda gösterdiği performansla göz doldururken teknik heyeti memnun etti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse antrenmanda gösterdiği performansla göz doldururken teknik heyeti memnun etti.
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