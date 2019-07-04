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  • 04.07.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 21:18

Fenerbahçe'de antrenmanına Max Kruse damgası!

Fenerbahçe, Murat Sağlam'ın ardından son olarak Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen Max Kruse'yi transfer ederek bombayı patlatmıştı. Kruse antrenmanda gösterdiği performansla göz doldururken teknik heyeti memnun etti.

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