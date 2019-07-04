Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.07.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 20:25

, Herrera'yı kadrosuna kattı

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), İspanyol futbolcu 'yı renklerine bağladı. Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı
Fransız kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), İspanyol futbolcu 'yı renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.

Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriPSG, Herrera'yı kadrosuna kattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri