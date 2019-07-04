PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı

Fransız kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera'yı renklerine bağladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Manchester United'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.
Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.
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