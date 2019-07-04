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  • 04.07.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 19:04

futbol kariyerini noktaladı

Bundesliga ekibi ’te forma giyen lı yıldız , futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Hollandalı yıldız futbolcunun, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona ermişti.

Yıldız isim futbolu bıraktı!

35 yaşındaki lı futbolcu , futbolu bıraktığını duyurdu. Hollandalı yıldız futbolcunun, ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermişti.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, , ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih'te 18 kupa kazanmayı başarmıştı. Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir , 8 Bundesliga, 5 Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 Community Shied, 2 İngiltere PremierLig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir şampiyonluğu kazandı.

Bundesliga tarihinde 99 gol ile en fazla gol atan Hollandalı futbolcu olmayı başaran Arjen Robben, aynı zamanda 31 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci Hollandalı oyuncuydu.

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