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'nda idmanlara başladı

anarya dün akşam 'ndaki ilk çalışmasını da gerçekleştirdi. 'deki kamp 13 Temmuz'da sona erecek.

Fenerbahçe topukladı!

F.BAHÇE dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na hareket etti. Kanarya dün akşam 'ndaki ilk çalışmasını da gerçekleştirdi. 'deki kamp 13 Temmuz'da sona erecek. 'nin yeni transferi Kruse, Yanal ve arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra idmana çıktı.

VOLKAN REYES VE KAMENİ YOK
KANARYA'NIN Topuk Yaylası kampı kadrosuna Volkan Demirel, Reyes ve Kameni davet edilmedi. Fenerbahçe, Meksikalı oyuncu Reyes ve Kameni'ye kulüp bulmaları için baskı yapıyor.

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