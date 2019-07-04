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'dan Trezeguet için 9 milyon euro

, ’nın lı yıldız için atağa kalktığını yazdı.

İngiliz kulübü Trezeguet'i istiyor

Kasımpaşa yönetimine ayrılık isteğini ileten Trezeguet'nin talipleri artıyor. Mısır formasıyla Afrika Kupası'nda başarılı bir performans gösteren yıldız futbolcuya Aston Villa'dan teklif var. The Sun gazetesinini haberine göre İngiliz kulübü, Kasımpaşa'ya 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Trezeguet'nin ismi Galatasaray ile de anılıyor.

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