Kasımpaşa yönetimine ayrılık isteğini ileten Trezeguet'nin talipleri artıyor. Mısır formasıyla Afrika Kupası'nda başarılı bir performans gösteren yıldız futbolcuya Aston Villa'dan teklif var. The Sun gazetesinini haberine göre İngiliz kulübü, Kasımpaşa'ya 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Trezeguet'nin ismi Galatasaray ile de anılıyor.