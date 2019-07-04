Kasımpaşa yönetimine ayrılık isteğini ileten Trezeguet'nin talipleri artıyor. Mısır formasıyla Afrika Kupası'nda başarılı bir performans gösteren yıldız futbolcuya Aston Villa'dan teklif var. The Sun gazetesinini haberine göre İngiliz kulübü, Kasımpaşa'ya 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Trezeguet'nin ismi Galatasaray ile de anılıyor.
- Spor
- 04.07.2019
- Gazete
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