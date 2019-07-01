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'ı yedekte tutuyor

Vincent Aboubakar için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu olmazsa için Sassuola’ya kiralama teklif yapılacak...

B planı Babacar

GALATASARAY forvet arayışlarında B Planı' belirledi... Bir süredir Aboubakar için Porto ile pazarlıklarını sürdüren ancak bir türlü anlaşma zemini bulamayan Sarı- Kırmızılılar, Kamerunlu yıldızın edilmemesi durumunda Sassuolo'da oynayan Babacar'a yönelecek.

3 SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR
İTALYAN kulübünde 2 sezondur forma giyen Senegalli futbolcunun kulübüyle 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Babacar geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol attı.

BU HAFTA TEKLİF YAPILACAK
CİMBOM Aboubakar için yapacağı son görüşmeden de bir sonuç alamazsa Khouma için bu hafta hem kulübüne hem de Senegalli futbolcuya resmi teklif yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
BABACAR'IN 'a Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için sıcak bakması bekleniyor. 26 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak.

31 KARŞILAŞMADA 7 GOL KAYDETTİ
İtalyan ekibi Sassuolo'da 31 resmi karşılaşmada forma giyen Babacar fileleri 7 kez havalandırdı. Ancak Senegalli yıldızın performansı yetersiz bulundu.

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