Kolarov transferinde bonservis problemi yaşayan sol bekte ve aynı zamanda sol stoperde de oynayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe'de Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanan Nacho Monreal, gündeme gelmişti. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov'la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

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Kolarov ile hemen her konuda anlaşılmış durumda. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi kaldığı için Roma bonservisiz vermeye yanaşmıyor. F.Bahçe ve Romalı yetkililerin görüşmeleri devam ediyor.

KALİTESİ TARTIŞILMAZ

NACHO Monreal 23 kez İspanya Milli Takım forması giydi. Ama yine de ilk tercih Alexander Kolarov olarak görünüyor.