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'den hamlesi

ile anlaşma tamam ama Roma bonserviste diretiyor. de ’in oyuncusu Monreal’i alternatif olarak belirledi. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov’la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

Kolarov’un stepnesi Nacho Monreal!

inde bonservis problemi yaşayan sol bekte ve aynı zamanda sol stoperde de oynayabilecek bir isim arayan 'de 'dan ayrılmaya hazırlanan , gündeme gelmişti. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov'la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

HABER BEKLENİYOR
Kolarov ile hemen her konuda anlaşılmış durumda. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi kaldığı için Roma bonservisiz vermeye yanaşmıyor. F.Bahçe ve Romalı yetkililerin görüşmeleri devam ediyor.

KALİTESİ TARTIŞILMAZ
NACHO Monreal 23 kez İspanya forması giydi. Ama yine de ilk tercih Alexander Kolarov olarak görünüyor.

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