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Pres hariç her şey!

’nin gerçek yeri santrforun hemen arkası. , şut, dripling, gol vuruşu, asist her şey var. Ama topu kapmak için uğraşmaz.

Pres hariç her şey!
F.Bahçe'nin yeni transferi Kruse'yi yakından tanıyan Alman futbol otoriteleri yıldız oyuncu için hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Kruse'nin gerçek yerinin santrfor arkası olduğu bu bölgede çok verimli olduğu belirtiliyor. için ", şut, dripling, gol vuruş, asist her şey var. Hücum için çok koşar. Ama ondan topu kapmaksı için uğraş vermesini kimse beklemesin" ifadeleri kullanılıyor.

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