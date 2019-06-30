Pres hariç her şey!

F.Bahçe'nin yeni transferi Kruse'yi yakından tanıyan Alman futbol otoriteleri yıldız oyuncu için hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Kruse'nin gerçek yerinin santrfor arkası olduğu bu bölgede çok verimli olduğu belirtiliyor. Kruse için "Pas, şut, dripling, gol vuruş, asist her şey var. Hücum için çok koşar. Ama ondan topu kapmaksı için uğraş vermesini kimse beklemesin" ifadeleri kullanılıyor.
- Spor
- 30.06.2019
- Gazete
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