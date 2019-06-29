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iddialı konuştu

Muslera iddialı konuştu

COPA Amerika'da çeyrek finale kalan Uruguay'ın kaleceisi , "Kadro kalitesi olarak kimseden eksiğimiz yok. Yapmamız gereken kapasitemizi ortaya koymak. En önemli her zaman ilk maçtır. Peru'ya odaklandık" dedi.

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