Muslera iddialı konuştu

COPA Amerika'da çeyrek finale kalan Uruguay'ın kaleceisi Muslera, "Kadro kalitesi olarak kimseden eksiğimiz yok. Yapmamız gereken kapasitemizi ortaya koymak. En önemli her zaman ilk maçtır. Peru'ya odaklandık" dedi.
COPA Amerika'da çeyrek finale kalan Uruguay'ın kaleceisi Muslera, "Kadro kalitesi olarak kimseden eksiğimiz yok. Yapmamız gereken kapasitemizi ortaya koymak. En önemli her zaman ilk maçtır. Peru'ya odaklandık" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.