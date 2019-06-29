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Sarı-Lacivertliler, için ’ne 1.5 milyon Euro teklif ederken, başkent kulübü 2 milyona kadar indi. 1.98’lik kaleci ile imza artık an meselesi...

Fenerbahçe Altay Bayındırı bitmek üzere

YABANCI kaleciden vazgeçen ve yerli isimlere yönelen Fenerbahçe, Ankaragücü ile geçtiğimiz sezon çok başarılı olan Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak üzere. Fenerbahçe'nin bonservis için 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Ankaragücü'nün de 2 milyon Euro'ya kadar imdiği öğrenildi.

TOPUK'A YETİŞEBİLİR!
Her an anlaşmanın sağlanabileceği ve Altay Bayındır'ın 3 Temmuz'daki Topuk Yaylası kampına dahil olabileceği öğrenildi.

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