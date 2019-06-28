Trabzonspor'da bir imza daha

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ın LASK Linz'den 200 bin euro bonservis ve bonuslar karşılığında transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç yıldızın yıllık 1,2 milyon TL maaş alacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile Beşiktaş da yakından ilgilenmişti.

TARBZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.