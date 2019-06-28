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  • 28.06.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:13

'da bir imza daha

haberine göre , LASK Linz forması giyen 'ı 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. 22 yaşındaki genç futbolcu Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunuyordu.

Trabzonspor'da bir imza daha

, 'ın LASK Linz'den 200 bin euro bonservis ve bonuslar karşılığında transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Genç yıldızın yıllık 1,2 milyon TL maaş alacağı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile Beşiktaş da yakından ilgilenmişti.

TARBZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI
Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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