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  • 28.06.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 14:19

Son dakika haberi: 'dan şok karar! 'a Avrupa'dan men cezası

Son dakika haberine göre, temsilcisi , finansal fair play sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon 'nden men cezası aldı.

UEFA'dan şok karar! Dev kulüp Avrupa'dan men edildi

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , Finansal Fair Play () yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon Avrupa arenasından men edildi.

Uluslararası 'nce () yapılan açıklamada, tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA 'nden men edilmesine karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.

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