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  • 28.06.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:03

'ın genç yıldızı 'e Lazio kancası

'ın altyapısından çıkan ve geçtiğimiz yıl forma şansı bulan 'e İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio talip oldu. Corriere dello t'ta yer alan habere göre İtalyan kulübü Yunus için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'ın genç yıldızına İtalyan kancası

Ocak ayında Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon euroya gönderen 'da altyapıdan yetişen bir başka isim için talipler gelmeye devam ediyor.

LAZİO TRANSFER ETMEYE HAZIR
Ocak ayında Belçika ekibi Anderlecht'in ilgisini üzerine çeken Yunus Akgün, şimdi de Serie A ekiplerinden Lazio'nun yakın markajına girdi.

Corriere dello t'ta yer alan habere göre Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, genç futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun adı İtalyan ekibiyle daha önce de anılıyordu. Geride kalan sezonda Galatasaray A Takım formasını 20 resmi maçta terleten Yunus Akgün, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

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