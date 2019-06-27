Beşiktaş'tan Kagawa için dev adım... Siyah- Beyazlı takımda geçen sezon 2. yarıda forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni kazanan Japon futbolcu konusunda önemli gelişmeler yaşandı. İspanya'yı hedefleyen Kagawa beklenen teklifleri bir türlü alamadı.
GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
İSPANYA defterini kapatan Japon futbolcu yeniden Beşiktaş'a dönmek isterken Siyah-Beyazlı yönetim de Kagawa için Dortmund'la görüşme üstüne görüşme gerçekleştirdi.
KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI
BEŞİKTAŞLI yöneticiler Dortmund'la sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Kagawa için Alman kulübüyle son pürüzleri konuşuyor.
KAGAWA DÜNDEN RAZI
BEŞİKTAŞ'IN gelecek sezon Dortmund'da düşünülmeyen Kagawa'yı düşük bir maliyetle transfer etmeyi hedefliyor. Kagawa'ya verilecek rakam konusunda ise pürüz olmadığı öğrenildi.
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