BEŞİKTAŞ'TA Shinji Kagawa konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hayali olan İspanya Ligi'nde forma giymek isteyen Japon yıldıza ciddi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Temmuz ayında Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme daha yapacak olan Kagawa'nın kalma ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor.
ORMAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Fikret Orman da Kagawa ile anlaşmak istediklerini önceki gün belirtmişti.
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