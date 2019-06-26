Bugünkü
Takvim

Kagawa’nın 'ta kalma ihtimali yükseliyor

’da futbol oynamak isteyen Kagawa’ya ’dan ciddi ibr teklif gelmedi. Japon 10 numaranın ’ta kalma şansı yüksek.

Kagawa’yı tek isteyen Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'TA Shinji Kagawa konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hayali olan İspanya Ligi'nde forma giymek isteyen Japon yıldıza ciddi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Temmuz ayında Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme daha yapacak olan Kagawa'nın kalma ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor.

ORMAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Fikret Orman da Kagawa ile anlaşmak istediklerini önceki gün belirtmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKagawa’nın Beşiktaş'ta kalma ihtimali yükseliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri