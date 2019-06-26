GALATASARAY Diagne için Suudi Arabistan takımlarından Al- Nassr ile pazarlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Senegalli futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübe 13 milyon Euro teklif eden Al Nassr daha sonra bu rakamı 14 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Galatasaray'ın 15 milyon Euro'da diretmesi üzerine Al Nassr kulübünün bu teklife evet dediği öne sürüldü.

ASLAN PEŞİN İSTİYOR ANCAK

Galatasaray'ın bu parayı peşin istemesi bu transferde en büyük pürüz olarak gösteriliyor. Suudi Arabistan takımının ödemeyi 4 taksitte yapmak istediği Sarı-Kırmızılı yönetimin bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Ancak bu transferde 2 gün içinde önemli ilerlemeler sağlanması bekleniyor.

5 MİLYON EURO YILLIK İSTİYOR

Diagne'nin Al Nassr kulübünden yıllık 5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. 2 tarafın görüşmelerini tam gaz sürdürdüğü öğrenildi