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’ten açıklaması!

'nın Antwerp takımında forma giyen stoper , iddialarını yalanladı. 1.91 boyundaki stoper "F.Bahçe ile hiç görüşmedim" dedi.

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