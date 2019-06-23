Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen stoper Dino Arslanagic, Fenerbahçe iddialarını yalanladı. 1.91 boyundaki stoper 'F.Bahçe ile hiç görüşmedim' dedi. Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen stoper Dino Arslanagic, Fenerbahçe iddialarını yalanladı. 1.91 boyundaki stoper 'F.Bahçe ile hiç görüşmedim' dedi.
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