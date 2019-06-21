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  • 21.06.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 22:28

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"2018 - 2019 Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutluyorum. Ligde 14'üncü kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi, lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."

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