Onyekuru'ya Zenit kancası

GEÇTİĞİMİZ sezon yaşanılan şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'yla ilgili Galatasaray'a kötü haber geldi... Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden kiralamak için büyük çaba harcadığı Nijeryalı futbolcuya Zenit kancayı attı. Üstelik Rus kulübünün Onyekuru'nun bonservisini almak istediği öğrenildi.

TEKLİF 15 MİLYON!

Rus basınına yansıyan haberlere göre Zenit bu transfer için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda... Everton'ın vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.