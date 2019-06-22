Galatasaray'da Dursun Özbek krizi çıktı... Sarı-Kırmızılı kulübün eski başkanı 13 milyon 604 bin Euro'luk alacağı için icra takibi başlattı. Galatasaray Yönetimi ise Özbek'in bu hareketi üzerine karşı hamle yaptı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay "Galatasaray'da kimsenin alacağı kalmamıştır. Kimse heyecan yapmasın. Bundan sonra da kalmaz" dedi.

Yönetim icraya karşı bir dava açılacağını açıkladı. Dursun Özbek ise bir açıklama yaparak "20 milyon Euro'nun üzerinde bir alacağım var. 1.5 yıldır karşı taraftan bununla ilgili en ufak bir aksiyon gelmedi. Üstelik de bazı senetlerin zamanı geldi. Bu bir süreç. Stada gidip haciz yapacak halimiz yok" dedi. Özbek'e yakın çevreler ise "Özbek parasal olarak sıkıştı. Ama yönetim de ödemeler konusunda onu yalnız bıraktı" ifadesini kullandı.

​AVUKATIYLA ADLİYEDE

Dursun Özbek avukatıyla adliyeye gidip 13.6 milyon Euro'luk alacağı için icra işlemi başlattı.