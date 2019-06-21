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'dam için çılgın teklif!

için bir teklif de ’dan geldi. İngil iz kulübünün 19 milyon +Janssen’i önerdiği iddia edildi. Eljif için daha önce A.Madrid ile kulüpleri de takas + para karşılığında yaklaşık 23 milyon Euro civarında teklif sunmuştu.

Eljif Elmas çılgınlığı

AVRUPA kulüplerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas için son teklif Tottenham'dan geldi. İngiliz temsilcisi Eljif Elmas için, 19 milyon Euro ve Janssen'ni önerdi.

TEKLİFLER BİTMİYOR
F.Bahçe en kısa sürede cevabını Tottenham'a litecek. Eljif için daha önce A.Madrid ile Sevilla kulüpleri de takas + para karşılığında yaklaşık 23 milyon Euro civarında teklif sunmuştu.

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