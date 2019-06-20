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  • 20.06.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 21:39

'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına 'nın raporlarına göre devam eden siyah-beyazlılar ilk transferini gerçekleştirdi. TRT Spor'un haberine göre, Beşiltaş, 'ın transferi konusunda 'la 12 milyon TL karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş o ismi kadrosuna kattı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , sol bek mevkisi için isim arayışında mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı yönetim, 'e veda eden Bursasspor ile 'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre, 23 yaşındaki oyuncu için ödenecek bonservis bedeli konusunda 'un 3 milyon Euro'luk talebi üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş transferi 1.8 milyon Euro'ya (12 milyon TL) bitirdi.

Bursaspor ile el sıkışan Beşiktaş şimdi transferi bitirmek ve imzaları atmak için 23 yaşındaki sol bek ve menajeri ile son detayları konuşuyor.?

BOLUSPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Bursaspor'a Boluspor'dan transfer olan genç oyuncu için eski başkanı Necip Çarıkçı da geçtiğimiz günlerde 'Umut'un Beşiktaş ile anlaştığını duydum. Kendisi ile görüştüm. Bana Beşiktaş ile anlaştım" şeklinde açıklaması olmuştu.

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