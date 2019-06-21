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Sevilla’dan atağı

İspanyol ekibinin, ismi ile de anılan milli futbolcuyu transfer gündemine aldığı iddia edildi... İrfan Can'ı yakın takibe alan 'nin teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Milli futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sevilla’dan irfan atağı
GEÇTİĞİMİZ sezon Başakşehir forması altında gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor... İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan genç yıldıza bu kez de Sevilla'nın kanca attığı öne sürülüyor. İspanyol basınına göre İrfan Can'ı yakın takibe alan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Milli futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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