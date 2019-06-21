Futbol dünyasının en çok kazanan menajeri Jorge Mendes oldu. Mendes'in 2004 yılından bu yana 1 milyon Euro'nun üzerinde satış gerçekleştirdiği ve 100 milyon Euro komisyon aldığı bildirildi. Ünlü menajerin bu geliri dudak uçuklattı. Portekizli Mendes'in menajerliğini yaptığı isimler arasında Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho da var.
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