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’ten çılgın kazanç!

Ünlü menajer, 2004’ten bu yana oyuncu transferlerinden 100 milyon Euro komisyon aldı. Kazancı dudak uçuklattı. dünyasının en çok kazanan menajeri oldu.

Mendes’ten çılgın kazanç!

Futbol dünyasının en çok kazanan menajeri oldu. Mendes'in 2004 yılından bu yana 1 milyon Euro'nun üzerinde satış gerçekleştirdiği ve 100 milyon Euro komisyon aldığı bildirildi. Ünlü menajerin bu geliri dudak uçuklattı. Portekizli Mendes'in menajerliğini yaptığı isimler arasında 'un yıldızı Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho da var.

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