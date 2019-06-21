BEŞİKTAŞ'TAN sürpriz atak... Siyah-Beyazlı yönetimin Malmö'de forma giyen Fransız ön libero Fouad Bachirou'yu listesine aldığı öğrenildi. Bu kararın 1 yıl daha sözleşme imzalaması beklenen Kanadalı yıldız Atiba'nın ilerlemiş yaşı nedeniyle alındığı öne sürüldü.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

İSVEÇ'TE yayım yapan Expressen gazetesi Fransız futbolcunun menajeri Blass Hosseini'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile görüştüğünü yazdı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI FORMA GİYDİ

BEŞİKTAŞ'IN geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı her 2 karşılaşmada da oynayan Fouad Bachirou her iki maçta da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmişti.

SON 2 SEZONDUR MALMÖ'DE

FUTBOL hayatına Greenock takımında başlayan 29 yaşındaki Bachirou bu takımda 2 yıl oynadıktan sonra 4 sezon Östersunds son 2 sezonda da Malmö formasını başarıyla ıslattı.



BACHIROU KiMDiR?

YAŞI: 29

MEVKİ: ORTA SAHA

ÜLKESİ: FRANSA

OYNADIĞI TAKIMLAR: Malmö (2 sezon) Östersund (4 sezon) Grenoock (2 sezon)