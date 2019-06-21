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yine kayıp! Arjantin 1-1

Copa Amerika’daki ilk maçını kaybeden , ikinci maçında ise ’la berabere kaldı. B Grubu maçlarında , 'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı.

Arjantin yine kayıp

COPA Amerika'da B Grubu maçlarında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı. İlk maçını kaybeden , ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. Mineirao Stadı'nda yapılan maçta Arjantin ile karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 57. dakikada Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Arjantin'in grupta 1 puanı var.

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