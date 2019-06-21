COPA Amerika'da B Grubu maçlarında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup ederken, Arjantin ile Paraguay 1-1 berabere kaldı. İlk maçını kaybeden Arjantin, ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. Mineirao Stadı'nda yapılan maçta Arjantin ile Paraguay karşılaştı. Paraguay, 37. dakikada Richard Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 57. dakikada Messi ile penaltıdan ağları sarsan Arjantin, mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Arjantin'in grupta 1 puanı var.