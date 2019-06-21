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Beko karşı karşıya! Kazanan şampiyon

ile Beko arasındaki Play Off final sesrini de 7. ve son maç bugün 20.00’de ’de oynanacak. Kazanan şampiyonluk kupsaını kaldıracak.

Kazanan şampiyon!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Bugün parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

FENERBAHÇE SON 3 SEZONUN ŞAMPİYONU
F.BAHÇE seyircisi cezası nedeniyle bu maçta tribünde olmayacak. 'in 13, son 3 sezonun şampiyonu F.Bahçe Beko'nun ise 9 şampiyonluğu var.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
, "Son maç. Tarihi finali biz kazanacağız" dedi.

GURUR DUYUYORUM
Obradovic "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Son maçta sonunu kadar savaşacağız" dedi.

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