Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Bugün parkeden galip ayrılacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

FENERBAHÇE SON 3 SEZONUN ŞAMPİYONU

F.BAHÇE seyircisi cezası nedeniyle bu maçta tribünde olmayacak. Anadolu Efes'in 13, son 3 sezonun şampiyonu F.Bahçe Beko'nun ise 9 şampiyonluğu var.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Ergin Ataman, "Son maç. Tarihi finali biz kazanacağız" dedi.

GURUR DUYUYORUM

Obradovic "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Son maçta sonunu kadar savaşacağız" dedi.