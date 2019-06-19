Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında Datome'nin sakatlanmasının ardından yaşanan 'ambulans' kriziyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Özsoy "Travma riskiyle karşı karşıya kalan oyuncumuz ambulansla hastaneye götürülmedi" dedi
KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAK!
Özsoy ayrıca şunları kaydetti: Oyuncumuzun hayati durumu söz konusuydu. Hastaneye götürülmemesi bizi ürküttü. Kardeşi kardeşe kırdırmak olmaz. Biz buralara nasıl geldik"
ANADOLU EFES YALANLADI
Efes ise Datome için "Durumu ciddi değil" dendiğini ve bu yüzden ambulans tahsis edilmediniği açıkladı.
GEÇMİŞTEN KALAN ARSIZLIK
Özsoy, gerginlikten Ataman'ı sorumlu tuttu.
Semih Özsoy, "Ergin Ataman geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş üslubuyla, bunu her yerde kullanmayı hak görmüştür. Ali koç'a da azmettirici dedi. Bu ortamın sebebi kendisidir." diyerek Atamı'nı de eleştirdi.
DATOME'DEN 'İYİYİM' MESAJI
Hastaneden mesaj atan Datome, "Her şey yolunda. Testler yapılıyor. Hadi 6. maçı kazanalım" dedi.
EFES ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA
F.Bahçe ile A.Efes arasındaki final serisinin 6. maçı bugün saat 20.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Seride 3-2 üstünlügü bulunan Efes bu maçı kazanması halinde yapacak ve şampiyon olacak. F.Bahçe'nin kazanması halinde 7. maç oynanacak.
KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAK!
Özsoy ayrıca şunları kaydetti: Oyuncumuzun hayati durumu söz konusuydu. Hastaneye götürülmemesi bizi ürküttü. Kardeşi kardeşe kırdırmak olmaz. Biz buralara nasıl geldik"
ANADOLU EFES YALANLADI
Efes ise Datome için "Durumu ciddi değil" dendiğini ve bu yüzden ambulans tahsis edilmediniği açıkladı.
GEÇMİŞTEN KALAN ARSIZLIK
Özsoy, gerginlikten Ataman'ı sorumlu tuttu.
Semih Özsoy, "Ergin Ataman geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş üslubuyla, bunu her yerde kullanmayı hak görmüştür. Ali koç'a da azmettirici dedi. Bu ortamın sebebi kendisidir." diyerek Atamı'nı de eleştirdi.
DATOME'DEN 'İYİYİM' MESAJI
Hastaneden mesaj atan Datome, "Her şey yolunda. Testler yapılıyor. Hadi 6. maçı kazanalım" dedi.
EFES ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA
F.Bahçe ile A.Efes arasındaki final serisinin 6. maçı bugün saat 20.00'de Ülker Arena'da oynanacak. Seride 3-2 üstünlügü bulunan Efes bu maçı kazanması halinde yapacak ve şampiyon olacak. F.Bahçe'nin kazanması halinde 7. maç oynanacak.
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