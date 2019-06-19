Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Bursasporlu Umut Meraş için müjde oyuncunun eski kulübü olan Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı'dan geldi. Çarıkçı, 'Umut, Beşiktaş'a transfer olacak' dedi. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Bursasporlu Umut Meraş için müjde oyuncunun eski kulübü olan Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı'dan geldi. Çarıkçı, 'Umut, Beşiktaş'a transfer olacak' dedi.
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