Bugünkü
Takvim

'a Umut Meraş müjdesi

'ın etmek istediği Bursasporlu Umut Meraş için müjde oyuncunun eski kulübü olan 'un başkanı Necip Çarıkçı'dan geldi. Çarıkçı, "Umut, Beşiktaş'a transfer olacak" dedi.

Kartal’a Umut müjdesi
Beşiktaş'ın etmek istediği Bursasporlu Umut Meraş için müjde oyuncunun eski kulübü olan 'un başkanı Necip Çarıkçı'dan geldi. Çarıkçı, "Umut, 'a transfer olacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'a Umut Meraş müjdesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri