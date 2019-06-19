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Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hata yapmak istemeyen sarı lacivertli ekip teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, dünya yıldızı bir isimle görüşüyordu. O görüşmelerde işin sadece imzaya kaldığı iddia edildi.

19.06.2019 09:31 - Son Güncelleme: 19.06.2019 09:32
Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan ve Fenerbahçe, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle gelecek sezona ligde ve kupada şampiyonluk hedefini yakalamak istiyor.

Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Tüm mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Transferde hata şansı kalmayan Fenerbahçe bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.

Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturarak yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-lacivertliler transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandırdı.

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