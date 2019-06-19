Aleksandar Kolarov'da iş imzaya kaldı! Fenerbahçe'ye çok yakın

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hata yapmak istemeyen sarı lacivertli ekip teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, dünya yıldızı bir isimle görüşüyordu. O görüşmelerde işin sadece imzaya kaldığı iddia edildi.

19.06.2019 09:31 - Son Güncelleme: 19.06.2019 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





