Efes’ten güç gösterisi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yendi. Efes böylelikle 4 maç kazanan tarafın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçerek mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Efes maçta ilk çeyreği 27-20, devreyi ise 39-37 önde kapattı. 3. çeyrekte 27-10'luk bir üstünlük kuran Efes, son 10 dakikaya 66-47 üstün girdi.
DATOME HASTANEYE KALDIRILDI
F.Bahçe'nin Efes'le oynadığı maçta hafıza kaybı yaşayan Datome, özel araçla hastaneye kaldırıldı. Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Efes'in yıldız ismi Moerman dün 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçın yıldızı oldu. Dunston da 19 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadı.
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