Bugünkü
Takvim

Efes’ten güç gösterisi

Final serisinin 5. maçında Efes, ’yi 10 sayı farkla geçti. Lig şampiyonluğu için önemli bir avantaj elde etti

Efes’ten güç gösterisi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yendi. Efes böylelikle 4 maç kazanan tarafın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçerek mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Efes maçta ilk çeyreği 27-20, devreyi ise 39-37 önde kapattı. 3. çeyrekte 27-10'luk bir üstünlük kuran Efes, son 10 dakikaya 66-47 üstün girdi.

DATOME HASTANEYE KALDIRILDI
F.Bahçe'nin Efes'le oynadığı maçta hafıza kaybı yaşayan Datome, özel araçla hastaneye kaldırıldı. Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı belirtildi.​




Efes'in yıldız ismi Moerman dün 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçın yıldızı oldu. Dunston da 19 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEfes’ten güç gösterisi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri