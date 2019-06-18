Efes’ten güç gösterisi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yendi. Efes böylelikle 4 maç kazanan tarafın şampiyon olacağı seride 3-2 öne geçerek mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Efes maçta ilk çeyreği 27-20, devreyi ise 39-37 önde kapattı. 3. çeyrekte 27-10'luk bir üstünlük kuran Efes, son 10 dakikaya 66-47 üstün girdi.



DATOME HASTANEYE KALDIRILDI

F.Bahçe'nin Efes'le oynadığı maçta hafıza kaybı yaşayan Datome, özel araçla hastaneye kaldırıldı. Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı belirtildi.​









Efes'in yıldız ismi Moerman dün 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçın yıldızı oldu. Dunston da 19 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadı.