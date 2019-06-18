Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Platini'nin yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor.

Mediapart'ın paylaştığı habere göre UEFA'nı eski başkanı ve Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Michel Platini 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Organizasyonun Katar'a verilmesi kararı, 2 Aralık 2010 yılında alınmıştı. Aday ülkeler arasında Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD bulunuyordu.