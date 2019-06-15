Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak. 4 galibiey alanın şampiyon olacağı seride 2-1 Efes'in üstünlüğünü bulunuyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak. 4 galibiey alanın şampiyon olacağı seride 2-1 Efes'in üstünlüğünü bulunuyor.
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