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Beko ve 4’üncü randevuda

final serisi 4. maçında Beko bugün 'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maç Spor'dan yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Efes 4’üncü randevuda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maç Spor'dan yayınlanacak. 4 galibiey alanın şampiyon olacağı seride 2-1 Efes'in üstünlüğünü bulunuyor.

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